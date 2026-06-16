格闘技イベント「Breaking Down」からRIZINファイターとなった格闘家のジョリーさん（29）が、2026年6月12日にXとインスタグラムを更新。10年前の写真と近影を公開した。「ごめん、大晦日もガリガリやった」ジョリーさんはSNSで、「10年前東海アマチュア修斗優勝した時のガリガリの俺」の写真と、「10年後格闘技一回辞めたけど（安保）瑠輝也君と出会っての大晦日RIZINに出る俺」の写真を公開。現在は上半身に大きく入れたタトゥー