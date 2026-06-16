Plan・Do・Seeは、「サウスゲートホテル沖縄」を5月23日に開業した。建物は地上15階建て。泊ふ頭旅客ターミナルビル「とまりん」内に位置する。客室は港を望む最上階スイート、2ベッドルーム、最大6名まで宿泊できる客室、キッチンや全自動洗濯乾燥機を備えた客室など13タイプ全216室を用意する。一部客室には専用サウナを設置した。館内にはルーフトップテラス、松尾大氏が監修した温度・湿度の異なる2種類のサウナ、大浴場、ジム