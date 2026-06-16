焼き魚に添えられる“定番”の「大根おろし」。なんとなく一緒に食べていたりしますが、「本当に必要なの？」と疑問に思ったことはありませんか？そこで、管理栄養士の新谷友里江さんに理由を聞いてみました。【えー！】実は「大根おろし」を添えた方がよい「焼き魚」がコレです！今度、やってみよう〜消化を助け、胃もたれを予防Q．ずばり、焼き魚と一緒に「大根おろし」を食べた方がよいのでしょうか？「大根おろし」の