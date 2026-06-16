スペイン代表は現地６月15日、北中米ワールドカップのグループステージＨ組の第１節で、カーボベルデ代表と対戦。ポゼッションで優位に立ち、ゲームを支配し、シュートは相手の４倍以上の27本を放ったが、ネットは揺らせず。０−０の引き分けに終わった。スペインサッカー協会の公式サイトによれば、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督は「勝てなければ喜べないが、ロッカールームの雰囲気は良好だ」とコメント。試合に関しては、次