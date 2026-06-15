（森本アナウンサー）「ここからは、きょう開会した県議会について、県政担当の大江記者とお伝えします」（記者）「よろしくお願いします」（森本アナウンサー）「まず、補正予算案ですが、一般会計の総額で約108億9200万円となっています。このポイントから教えてください」 （記者）「ポイントは『物価高対策』、そして『過去10年で最大規模』だということです。「今回の補正予算は、コロナ禍対策や知事選後の