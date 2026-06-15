トヨタの主力モデルがラインナップを集約!?日本のミニバン市場で高い人気を持つトヨタの主力モデル「ヴォクシー」が、2026年5月6日に一部改良を施し発売されました。扱いやすいボディサイズながら最大8人が乗車できる広い室内空間を特徴とし、特に子育て世代のファミリー層から好評を得てきました。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ新型「ヴォクシー」です！（17枚）2022年に登場した現行の4代目モデルは、最新のGA-Cプ