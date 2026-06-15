「免許がない！」 舘ひろし主演映画「免許返納!?」が、6月19日(金)に公開される。舘が演じるのは、70歳を迎えた映画スター・南条弘。共演には西野七瀬、黒川想矢、真矢ミキ、南野陽子、吉田鋼太郎、宇崎竜童らが名を連ねる。"免許返納"という、今の時代に身近なテーマを扱う本作。その主人公である南条弘は1994年公開の映画「免許がない！」で誕生したキャラクターだ。そこで舘が演じたのが、映画界の大スターでありながら、