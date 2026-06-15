14日、米カリフォルニア州の施設でトレーニングするイランの選手ら（ロイター＝共同）【ロサンゼルス共同】サッカー・ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の初戦に合わせ14日に米国入りしたイラン代表は、ビザ（査証）を発給されなかった一部スタッフを帯同できなかった。チーム関係者が共同通信の取材に応じ、スタッフ全員がそろわないことに選手が「動揺し、失望している」と語り、国際サッカー連盟（FIFA）に対応を求めた。