ロッテは15日、7月11日のオリックス戦でEXILE B HAPPY TETSUYAさん・中務裕太さんが来場することになったと発表した。当日は、2021年から続く夏のスペシャルイベント「BLACK SUMMER WEEK supported by クーリッシュ」として開催。TETSUYAさん･中務裕太さんは試合前にグラウンドでのパフォーマンスおよびセレモニアルピッチを実施し、球場を盛り上げる。▼ TETSUYAさん コメント「千葉ロッテマリーンズ『BLACK SUMMER WEEK 2026