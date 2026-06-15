作家でタレントの乙武洋匡氏が15日、自身のXを更新。サッカー北中米Ｗ杯の日本とオランダ戦が行われたことを受け。日本代表の伊藤洋輝選手の眉毛について説明した。【写真】検索した人いる？伊藤洋輝選手の眉毛試合を見た乙武氏は「今日の試合で初めて（もしくは数年ぶりに）日本代表の試合を観たという方の中には、もしかしたら『伊藤洋輝 眉毛』と検索している方がいらっしゃるかもしれません」と、伊藤選手の眉毛について言