【サッカーW杯】日本代表・伊藤洋輝の眉毛 乙武洋匡が病気説明でエール
作家でタレントの乙武洋匡氏が15日、自身のXを更新。サッカー北中米Ｗ杯の日本とオランダ戦が行われたことを受け。日本代表の伊藤洋輝選手の眉毛について説明した。
【写真】検索した人いる？伊藤洋輝選手の眉毛
試合を見た乙武氏は「今日の試合で初めて（もしくは数年ぶりに）日本代表の試合を観たという方の中には、もしかしたら『伊藤洋輝 眉毛』と検索している方がいらっしゃるかもしれません」と、伊藤選手の眉毛について言及。
続けて「中継だと絆創膏を貼っているように見えたかもしれませんが、これは白斑という皮膚の一部が白く抜けしてまう病気なのだとか。ただ、病気と言っても視力にも健康にも影響がないことから、現在は特に治療もしていないそうで、伊藤選手のトレードマークとして定着しています」と伝えた。
伊藤選手の白斑については、本人も公表しており、医学系メディアで皮膚科専門医からのインタビューに答えている。インタビュー記事では、症状が出たのは小学3年生で、幼稚園のころは特に症状もなかったとし、サッカーのプレイについては「視力が落ちているわけでもないので、影響は0ですね」と説明している（メディカルドックより記事引用）。
乙武氏は「あれだけ堂々と、冷静かつ積極的なプレーを見せられると、むしろ格好良く見えてきますよね。伊藤選手のさらなる活躍で、同じ白斑に悩んでいる子どもたちにもきっと力が与えられることと思います。次戦以降も応援しています！！」とエールを送った。
【写真】検索した人いる？伊藤洋輝選手の眉毛
試合を見た乙武氏は「今日の試合で初めて（もしくは数年ぶりに）日本代表の試合を観たという方の中には、もしかしたら『伊藤洋輝 眉毛』と検索している方がいらっしゃるかもしれません」と、伊藤選手の眉毛について言及。
伊藤選手の白斑については、本人も公表しており、医学系メディアで皮膚科専門医からのインタビューに答えている。インタビュー記事では、症状が出たのは小学3年生で、幼稚園のころは特に症状もなかったとし、サッカーのプレイについては「視力が落ちているわけでもないので、影響は0ですね」と説明している（メディカルドックより記事引用）。
乙武氏は「あれだけ堂々と、冷静かつ積極的なプレーを見せられると、むしろ格好良く見えてきますよね。伊藤選手のさらなる活躍で、同じ白斑に悩んでいる子どもたちにもきっと力が与えられることと思います。次戦以降も応援しています！！」とエールを送った。