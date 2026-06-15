町田啓太が主演するドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」（日本テレビ系）の最終話が、13日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）蒼空（山岸想）は、「本当はひどいくせに、いいヤツぶって、うそついてるんじゃねえよ！」とタツキ（町田）を押し倒し、握った拳を一度は振り上げるも、やがてその拳を下ろす。三雲（江口洋介）は、なぜタツキにイラ立つのかと蒼空に聞くが、答えは得られず。さらに三雲は、タツキがこれま