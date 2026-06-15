オランダ代表DFヤン・ポール・ファン・ヘッケが、FIFAワールドカップ2026の初戦となった日本代表戦を振り返った。オランダメディア『Voetbal International』が伝えた。15日、FIFAワールドカップ2026の大会4日目でグループFのオランダは初戦を迎え、日本と対戦した。2010年の南アフリカ大会でも対戦している両者。オランダはここまで日本に負けたことはないものの、直近ではFIFAランキングで23位以上の国に勝てていないという