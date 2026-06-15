講談社が運営する「コミックDAYS」にて、『花中西まり子のコピーBOT』(町田粥)の連載配信が2026年6月14日よりスタートした。40歳を迎えたまり子を待っていたのは、急降下する体力と、容赦なく積み上がる仕事の山。まわらない家事、荒れる部屋……生活崩壊寸前の彼女のもとに届いたのは、自分と全く同じ姿をしたロボット「コピーBOT」だった！労働・家事・雑務。生活のすべてを自分のコピーにぶん投げる、夢の「自分2人体制」が幕を