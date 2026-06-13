『NHK』は13日、今月19日に放送予定だった「米津玄師×遠藤航 NHKサッカーテーマSPECIAL対談」の放送を見送ると発表した。日本代表のキャプテンを務めていた遠藤だが、左足首負傷のため11日にワールドカップメンバーから離脱。同日には自身のSNSを通じて代表引退を表明した。NHKは2026 NHKサッカーテーマを書き下ろした米津玄師さんと遠藤のスペシャル対談を放送する予定だったが、遠藤の離脱を受けて放送見送りを発表。「対談