NHKが米津玄師と遠藤航のスペシャル対談番組を放送見送り「『出場すること』を前提としているため、総合的に判断」
『NHK』は13日、今月19日に放送予定だった「米津玄師×遠藤航 NHKサッカーテーマSPECIAL対談」の放送を見送ると発表した。
日本代表のキャプテンを務めていた遠藤だが、左足首負傷のため11日にワールドカップメンバーから離脱。同日には自身のSNSを通じて代表引退を表明した。
NHKは2026 NHKサッカーテーマを書き下ろした米津玄師さんと遠藤のスペシャル対談を放送する予定だったが、遠藤の離脱を受けて放送見送りを発表。「対談の内容が『大会に出場すること』を前提としているため、総合的に判断した結果、放送を見送ることになりました」と説明している。
放送内容は「対談は、遠藤選手の所属するサッカーチーム『リバプール』の本拠地であるイギリスと日本・東京をつないで行われた。米津玄師が『烏』に込めた思いを、遠藤選手が戦いに挑む決意を語り、それぞれ第一線で活躍する2人が共鳴する見どころ満載のスペシャルな内容」だった。
日本代表のキャプテンを務めていた遠藤だが、左足首負傷のため11日にワールドカップメンバーから離脱。同日には自身のSNSを通じて代表引退を表明した。
NHKは2026 NHKサッカーテーマを書き下ろした米津玄師さんと遠藤のスペシャル対談を放送する予定だったが、遠藤の離脱を受けて放送見送りを発表。「対談の内容が『大会に出場すること』を前提としているため、総合的に判断した結果、放送を見送ることになりました」と説明している。
放送内容は「対談は、遠藤選手の所属するサッカーチーム『リバプール』の本拠地であるイギリスと日本・東京をつないで行われた。米津玄師が『烏』に込めた思いを、遠藤選手が戦いに挑む決意を語り、それぞれ第一線で活躍する2人が共鳴する見どころ満載のスペシャルな内容」だった。