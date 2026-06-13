NHKが米津玄師と遠藤航のスペシャル対談番組を放送見送り「『出場すること』を前提としているため、総合的に判断」

NHKが米津玄師と遠藤航のスペシャル対談番組を放送見送り「『出場すること』を前提としているため、総合的に判断」