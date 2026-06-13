ボス・オープン 大会期間：2026年6月8日～2026年6月14日 開催地：ドイツ シュトゥットガルト コート：芝 結果：[ベン シェルトン] 2 - 1 [島袋 将] 試合の詳細データはこちら≫ ボス・オープン第6日がドイツ シュトゥットガルトで行われ、男子シングルス準々決勝で、第1シードのベン シェルトンと島袋 将が対戦した。 第1セットは島袋 将が6-4で先取。第2セットはベン シェルトンが6-