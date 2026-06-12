ロレックスというとスポーツモデルに注目が集まりやすいが、中古市場にはサイズ感やデザインの異なる多彩なモデルが存在する。特にケース径は着用感や印象を大きく左右する要素のひとつだ。今回は34mmのオイスターパーペチュアル、43mmのシードゥエラー、41mmのデイトジャスト41をセレクト。コンパクトな定番モデルから本格ダイバーズ、華やかなコンビモデルまで、それぞれ異なる魅力を持つロレックスを紹介する。今週の「手が届く