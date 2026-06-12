日経平均先物・オプション６月限のＳＱ（特別清算指数）は６万６６９８円０４銭となった。市場筋が日経平均構成銘柄のこの日の始値をもとに推計値を算出した。正式な数値は大阪取引所がこの日の取引終了後に発表する形となっている。この日の日経平均株価は市場が推計するＳＱを上回って推移している。 出所：MINKABU PRESS