もはや「ロケット会社」ではないスペースX 2026年6月12日、いよいよ世界最大の「宇宙企業」が株式市場に上場します。 イーロン・マスクが創業したスペースX（正式名称スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ・コーポレーション）のことです。 調達目標額は最大750億ドル（約11兆9250億円）、時価総額は約1.75兆ドル（約278兆2500億円）です。一株あたりの株価は135ド