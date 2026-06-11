中日ドラゴンズや東北楽天ゴールデンイーグルスで活躍した山崎武司氏の長男・山崎大貴容疑者が、6月9日に逮捕された。「職業・住所不詳の山崎大貴容疑者は2024年11月、知人を介して知り合った会社役員の男性に『腕時計を預けてもらえれば、海外のオークションに出品し、高値で売却できる』と嘘を言い、685万円相当の高級腕時計をだまし取った詐欺の疑いが持たれています。2025年の2月ごろ、大貴容疑者の行方が分からなくなり、