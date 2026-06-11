「ラブライブ!シリーズ×パ・リーグ6球団スペシャルコラボレーション」■日本ハム ー DeNA（11日・エスコンフィールド）11日にエスコンフィールドで行われた日本ハム-DeNA戦のファーストピッチに、人気声優の三宅美羽さんと進藤あまねさんが登場した。スカートふわりの豪快投球に場内から大歓声が起きた。この試合は「ラブライブ!シリーズ×パ・リーグ6球団スペシャルコラボレーション」の一環として開催され、同作で声優を務