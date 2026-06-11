乾燥大麻を所持したほか、コカインを使用したとして麻薬取締法違反の罪に問われた音楽デュオ「DefTech（デフテック）」のMicro（マイクロ）こと西宮佑騎被告（45）に東京地裁は11日、拘禁刑2年、執行猶予4年（求刑拘禁刑2年）の判決を言い渡した。Microは同日、自身のインスタグラムを更新。コメントを発表した。【写真】復活ライブ時のDef TechMicroは「いつも応援してくださっている皆さま 関係者の皆さまへ」と書き出し「