大分県豊後大野市で特産のシイタケを知ってもらおうと体験教室が開かれ、小学生が収穫に挑戦しました。 【写真を見る】小学生が地元特産しいたけを収穫「さらさらして気持ちいい」少雨の影響で収穫量は8割程度大分・豊後大野市 豊後大野市椎茸振興会などは、特産のシイタケの魅力を伝え消費拡大につなげようと小学生を対象にした教室を開いています。 今年1回目の教室が11日に市内にある研究施設で開催され、新田小学校の