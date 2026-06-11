AIRDO（エア・ドゥ）は、札幌/千歳〜福岡線を期間増便する。現在は1日1往復を運航しており、9月1日から10月24日までは1日2往復に増やす。機材はボーイング737-700型機を使用する。全日本空輸（ANA）との共同運航（コードシェア）も実施する。片道運賃の最安値は10,010円から。旅客施設使用料は別途必要。事前座席指定は無料で、受託手荷物は1個あたり23キロ以内、2個までが無料となる。■ダイヤADO112札幌/千歳（08：25）〜福岡