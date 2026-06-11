物語コーポレーションが展開する「焼肉きんぐ」は7月9日から「ハワイフェア」を全店で開催する。これに先立ち、6月10日より22店舗で先行販売を開始した。ハワイフェア初開催となる同フェアでは、厚切りポークステーキやロコモコなど、"ハワイといえば"な商品を期間限定で提供する。先行販売は22店舗で実施する。対象店舗は山形県「米沢店」、福島県「福島泉店」、栃木県「小山店」「大田原店」、埼玉県「蒲生店」、千葉県「新鎌ヶ