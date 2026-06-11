「なかなかうまくならない」「練習やラウンドもモチベーションが上がらない」。 そんなゴルファーたちにステキな笑顔でゴルフが楽しくなる上達法を教えてくれるのが"ときめきワンポイントレッスン”。今回は、桑村美穂さんの登場です。 アドレスは左、フェースはスクエア“フェードで飛ばす”は向きが大事！ One Point Lesson スライスではなく、曲がり幅も計算できて飛距離も伸びる“フェ