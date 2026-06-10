開幕が目前に迫った2026年北中米ワールドカップで、日本代表は再び世界を驚かせる存在となるのだろうか。英誌『FourFourTwo』は森保一監督が選出した最終メンバーを特集。負傷離脱者が多い中で「重要なスター選手が不足している」としつつ、日本を今大会の「ダークホース候補」として紹介している。同誌は主将の遠藤航を中心に、久保建英、鎌田大地、板倉滉、伊藤洋輝ら欧州トップレベルで戦う選手が揃っている点を高く評価。その