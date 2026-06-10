南蛮チキンは人気メニューですが、「家で揚げ物をするのは面倒」と感じる方も多いのでは。そこで、フライパンに約1cm油をひくだけでつくれる「鶏胸肉のサクサク南蛮チキン」のレシピを紹介します。人気料理家・今日のおうちごはん！さん（インスタグラムフォロワー20.6万人）にお聞きしました。※ この記事は『フライパンで15分 今日のおうちごはん！』（扶桑社刊）に掲載された内容を抜粋・再編集しています南蛮ダレで、ご飯もお