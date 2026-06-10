南蛮チキンは人気メニューですが、「家で揚げ物をするのは面倒」と感じる方も多いのでは。そこで、フライパンに約1cm油をひくだけでつくれる「鶏胸肉のサクサク南蛮チキン」のレシピを紹介します。人気料理家・今日のおうちごはん！さん（インスタグラムフォロワー20.6万人）にお聞きしました。

※ この記事は『フライパンで15分 今日のおうちごはん！』（扶桑社刊）に掲載された内容を抜粋・再編集しています

南蛮ダレで、ご飯もお酒もどんどんすすむ

鶏胸肉は下ごしらえを工夫をすることで、やわらかく満足感たっぷりに仕上がります。揚げ焼きでつくるので、まんべんなく火がとおり、加熱ムラも少ないのもうれしいポイントです。

●鶏胸肉のサクサクチキン南蛮

【材料（2人分）】

鶏胸肉（観音開きにしてフォークで全体を刺し、たたいて1.3cm厚さにのばす） 1枚（300g）

A［しょうゆ、酒、ゴマ油各小さじ1］

片栗粉 大さじ3

サラダ油 適量

B［砂糖、しょうゆ各大さじ1と1／3 酢大さじ1 ショウガのすりおろし（チューブ）、ゴマ油各小さじ1／2 塩ふたつまみ］※混ぜ合わせる

粗びき黒コショウ、小ネギ（小口切り）（各好みで） 各適量



【つくり方】

（1） バットに鶏肉、Aを入れてなじませ、3分ほどおく。ペーパータオルで水分をふきとり、片栗粉をまぶす。

（2） フライパンに1cm深さのサラダ油を180℃に熱し、余分な粉を落とした（1）を皮目を下にして入れ、上下を返しながらこんがりするまで7〜8分揚げて油をきる。

（3） 食べやすい大きさに切って器に盛り、Bをかけて好みで粗びき黒コショウをふり、小ネギを散らす。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう