【モデルプレス＝2026/06/10】俳優の高橋一生が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ「リボーン 〜最後のヒーロー〜」が6月9日に最終回を迎えた。モデルで女優の横田真悠が演じる野本英梨の変化に注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞【写真】高橋一生、4時間におよぶ特殊メイクで“老人”に変貌した姿◆高橋一生主演「リボーン 〜最後のヒーロー〜」“時代のカリスマ”と称される新興IT企業の社長・根尾光誠（高橋）。ある日、何者