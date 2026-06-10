「リボーン」最終回、英梨（横田真悠）の“表情の変化”に考察相次ぐ「1話と全然違う」「思いは変わってたんだ」【ネタバレあり】
【モデルプレス＝2026/06/10】俳優の高橋一生が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ「リボーン 〜最後のヒーロー〜」が6月9日に最終回を迎えた。モデルで女優の横田真悠が演じる野本英梨の変化に注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞
【写真】高橋一生、4時間におよぶ特殊メイクで“老人”に変貌した姿
“時代のカリスマ”と称される新興IT企業の社長・根尾光誠（高橋）。ある日、何者かに階段から突き落とされ、転落死…したはずだったが、なぜか病院で目を覚ます。そこは、時代を遡った2012年の世界。光誠は、自分と瓜二つの別人・野本英人として生きることに。新たな人生を歩みながら、真犯人を追うかつてない社会派転生ヒューマンドラマとなっている。
IT企業「NEOXIS」を率いる根尾光誠は、福祉ネット事業を成功させた時代の寵児だった。しかし、起業からわずか数年で自社ビルを構え、銀行買収にまで乗り出すその勢いは、次第に彼を傲慢な野心家へと変えていった。
最終回では、転生後、光誠と英人の中身は入れ替わっていたことが判明する。転生後の光誠（中身は英人）は、社長という孤高の存在に。トップとしての責務に焦る中、それまでの英人とは異なり「上り詰めることこそが人生の意味だ」と周囲に冷たく接するようになっていた。一方、商店街の人々との交流を経て温かい心を取り戻した英人（光誠）は、「人はその立場にならないとわからないんだよ。置かれた環境なんだ。どこに身を置いて、誰といるかで人の性格なんて変わってしまう」と伝え、彼の気持ちに寄り添った。
ここで、英人の妹であり光誠の秘書である英梨の変化に注目が集まった。横暴で冷酷な光誠に愛想を尽かし、NEOXISを去った英梨。第1話にて、転生前の光誠から「退職金いくら欲しい？」と聞かれると、「100億円！」と元気よく答え、満面の笑みでその場をあとにしていた。しかし、光誠の中身が英人となった転生後の世界では、同じ問いに「100億円」と悲しげな表情で答える姿が映された。
この変化に、視聴者からは「転生した直後は優しかったから今の光誠の姿を見るのが辛いのかな」「環境によって変化したのがわかる」「1話とは違って光誠への情が見える」「1話と全然違う」「同じ結末に見えるけど光誠への思いは変わってたんだ」「英人の変化を感じてたのかな」「もう1回見返さなきゃ」「すごい演技力」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
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【写真】高橋一生、4時間におよぶ特殊メイクで“老人”に変貌した姿
◆高橋一生主演「リボーン 〜最後のヒーロー〜」
“時代のカリスマ”と称される新興IT企業の社長・根尾光誠（高橋）。ある日、何者かに階段から突き落とされ、転落死…したはずだったが、なぜか病院で目を覚ます。そこは、時代を遡った2012年の世界。光誠は、自分と瓜二つの別人・野本英人として生きることに。新たな人生を歩みながら、真犯人を追うかつてない社会派転生ヒューマンドラマとなっている。
◆「リボーン」野本英梨（横田真悠）の表情に注目集まる
IT企業「NEOXIS」を率いる根尾光誠は、福祉ネット事業を成功させた時代の寵児だった。しかし、起業からわずか数年で自社ビルを構え、銀行買収にまで乗り出すその勢いは、次第に彼を傲慢な野心家へと変えていった。
最終回では、転生後、光誠と英人の中身は入れ替わっていたことが判明する。転生後の光誠（中身は英人）は、社長という孤高の存在に。トップとしての責務に焦る中、それまでの英人とは異なり「上り詰めることこそが人生の意味だ」と周囲に冷たく接するようになっていた。一方、商店街の人々との交流を経て温かい心を取り戻した英人（光誠）は、「人はその立場にならないとわからないんだよ。置かれた環境なんだ。どこに身を置いて、誰といるかで人の性格なんて変わってしまう」と伝え、彼の気持ちに寄り添った。
ここで、英人の妹であり光誠の秘書である英梨の変化に注目が集まった。横暴で冷酷な光誠に愛想を尽かし、NEOXISを去った英梨。第1話にて、転生前の光誠から「退職金いくら欲しい？」と聞かれると、「100億円！」と元気よく答え、満面の笑みでその場をあとにしていた。しかし、光誠の中身が英人となった転生後の世界では、同じ問いに「100億円」と悲しげな表情で答える姿が映された。
この変化に、視聴者からは「転生した直後は優しかったから今の光誠の姿を見るのが辛いのかな」「環境によって変化したのがわかる」「1話とは違って光誠への情が見える」「1話と全然違う」「同じ結末に見えるけど光誠への思いは変わってたんだ」「英人の変化を感じてたのかな」「もう1回見返さなきゃ」「すごい演技力」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
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