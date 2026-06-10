面倒な手続きを代行し、海外への販路拡大を後押ししようと、ネットショップ作成サービス「BASE」（ベイス）が注目を集めています。海外進出という新たな一歩を踏み出した「ものづくり」の現場を取材しました。 【写真を見る】観光だけじゃない「ものづくり大分」を世界へネットショップの進化で海外進出が手軽に 手軽に海外進出へ 1000以上のリボンを置くアトリエで、黙々と作品制作に励むハンドメイド作家の安部由佳さ