YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が「東京ディズニーシー 2026.5.2の様子 Vol.3 | Today’s Tokyo DisneySea on May 2, 2026 : Part 3」を公開した。GW中の東京ディズニーシーを巡り、ショーの抽選結果や限定グルメ、夜のエンターテイメントまで、1日を通してパークを満喫する様子を届けている。 動画の序盤では、パーク内のアトラクションや飲食店の混雑状況をチェック