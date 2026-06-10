「母親は、梨瑚を甘やかしすぎた」2024年4月、北海道旭川市にある神居（かむい）大橋の欄干から当時17歳の女子高生を川に落下させ、死亡させるという事件が発生した。この事件で殺人罪などに問われた内田梨瑚（りこ）被告（23）の裁判員裁判が旭川地裁で開かれており、6月8日に検察側は有期刑の上限である懲役27年を求刑した。証人尋問で内田の母親が語った思い、そして内田の生い立ちとは……。＊＊＊【写真を見る】本当に反