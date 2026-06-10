【PS Store：2,000円以下セール】 セール期間：6月10日まで ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、PlayStation Storeにてセール「2,000円以下セール」を開催している。期間は7月1日23時59分まで。 「2,000円以下セール」は、タイトル本編や追加コンテンツを含むアイテムが2,000円以下で取り揃えられたセール。対象となっているの