3度のセンバツ制覇を誇る広島の名門・広陵高校硬式野球部で集団暴行事件が発生したのは昨年1月だ。そして同年7月に問題が公になり、夏の甲子園を途中辞退する大騒動となってから10か月、学校が設立した第三者委員会の調査が終了した。【写真】「反省してるなら便器なめろ」広陵高校側が昨年の問題発生後に被害者の両親に渡した報告書5月27日に飯森豊理事長や中井哲之前監督らの謝罪を受けたA君の父親はこう言って胸を撫で下ろ