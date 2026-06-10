2026年の中間選挙を前に、アメリカ政界が揺れている。その火種となっているのが、世界中のVIPに未成年女性の性接待を行っていたとされる大富豪、ジェフリー・エプスタイン氏を巡る疑惑だ。【写真】この記事の写真を見る（2枚）2019年に拘置所で不審死を遂げた彼の“顧客リスト”を含む捜査資料、通称「エプスタイン文書」。トランプ大統領は選挙中、「当選したらすべてを暴く」と文書公開を公約していたが、いざ就任すると一転