骨格ストレートタイプの方に似合う代表的なアイテムが「シャツ」。ここでは、よりすてきに着こなせるシャツ選びのヒントをご紹介。教えてくれるのは、骨格診断の考案者で、骨格とパーソナルカラーをかけ合わせてその人に「似合う」提案を行う、二神弓子さん（54歳）。ユニクロのメンズのYシャツを使ったおすすめコーディネートをもとに解説します。1：美シルエットを活かした開襟スタイルが決まるユニクロの「スーパーノンアイロン