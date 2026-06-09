骨格ストレートタイプの方に似合う代表的なアイテムが「シャツ」。ここでは、よりすてきに着こなせるシャツ選びのヒントをご紹介。教えてくれるのは、骨格診断の考案者で、骨格とパーソナルカラーをかけ合わせてその人に「似合う」提案を行う、二神弓子さん（54歳）。ユニクロのメンズのYシャツを使ったおすすめコーディネートをもとに解説します。

1：美シルエットを活かした開襟スタイルが決まる

ユニクロの「スーパーノンアイロンスリムシャツ/セミワイド（メンズ）」は、開襟にしたときのシルエットが抜群にキレイな一品。

シンプルシックが好きなら、ボリュームのあるシンプルなネックレスをさらりと1本のぞかせてハンサムウーマンな印象に。この画像のようにたくさんのネックレスを重ねると、おしゃれマダム風になります。

カジュアルパンツと合わせてスカーフを腰に巻くと、より華やかな印象に。

2：タイトスカートコーデの華やかさは骨ストの特権

シンプルなシャツとタイトスカートの組み合わせでも、まったく地味見えしないのが骨格ストレートタイプさんの特徴です。むしろ華やかなボディラインの魅力が増して見えることも。

3：メンズライクな着こなしもサマになる

第一ボタンまでしっかりとめて、ネクタイの代わりにスカーフを使ってもすてきです。

本当にあえて男性のネクタイを使うコーディネートもありますが、男性のワイシャツに合わせるとそのまま男性から借りてきたように見えるため避けましょう。スカーフは今年旬なアイテムでもあるので投入するとトレンド感も出てきます。