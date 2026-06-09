2024年から2026年までのIL入り日数がメジャー最多ドジャースの負傷者リスト（IL）入り日数がメジャー断トツであることが報じられ、波紋を広げている。怪我の程度が軽くてもILに入れる「ファントム（幽霊）IL」ではないかという疑惑も浮上。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」が実情を報じると、不満の声が相次いだ。同メディアのイノ・サリス記者とブリタニー・ギローリ記者が6日（日本時間7日）までに「怪我人が他球