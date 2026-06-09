2026 FIFAワールドカップ開幕を目前に控えるなか、フランス代表のエースであるレアル・マドリード所属のFWキリアン・ムバッペが興味深い予想を披露した。『MARCA』が報じている。話題となったのは、サッカー系コンテンツクリエイターのフィン・アゴスティネッリ氏との企画内で行われた「今大会で最も多くのゴールを決める選手は誰か」という質問だ。ムバッペは複数の候補選手を比較しながら勝者を選択。まずドイツ代表でリヴァプー