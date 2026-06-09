野球未経験の児童と保護者が対象日本野球機構（NPB）は9日、「プロ野球フレッシュオールスターゲーム2026」の開催を記念し、試合当日の7月27日に新潟市秋葉区総合体育館で「キッズフェスタ in 新潟」を開催すると発表した。同日13時から参加者の募集を開始する。同イベントは、身体を動かしてスポーツに親しみを持ってもらうことを目的に、親子で楽しめる「打つ」「投げる」などのボールあそびが行われる。当日は1部（10時30