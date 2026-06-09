YouTubeチャンネル「めしコイズミ」が、「【ルウ1個で1人前】背徳の生姜焼きカレー。カレーはレンチン3分、煮込みゼロ！」と題した動画を公開しました。同チャンネルの人気企画「ルウ1個で1人前」シリーズの新作として、たった10分で完成するボリューム満点のカレーを紹介しています。 動画の前半では、レンジ調理鍋を使った具なしカレーの作り方を解説。カレールウ1個にニンニク、