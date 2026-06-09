この記事をまとめると ■交通違反を取り締まる覆面パトカーが全国で配備されている ■警視庁にはマークX＋Mというハイパフォーマンスマシンが存在した ■導入から10年以上経ったことで引退したと噂されている 東京には15台の激速覆面パトカーがあった クルマ好きの間で「覆面」の2文字ほど恐ろしいものはない。いわずもがな、この2文字は覆面パトカーのことを指す。まあ恐ろしいといっても、制限速度＋α、つまり流れに乗って走