福岡市の会社事務所で、同僚の女性をオノで殴りつけたとして、中国籍の技能実習生の男が殺人未遂の疑いで逮捕されました。「人間関係のトラブルがあった」と供述しています。殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、中国籍の技能実習生で、福岡市博多区のソン ペイリン容疑者（20）です。警察によりますと、ソン容疑者は8日午後5時前、福岡市博多区東那珂にある会社の事務所で、同僚の32歳の女性の頭を後ろからオノで複数回、殴り