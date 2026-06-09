宮城県塩釜市の仙台塩釜港で宮城海上保安部の巡視船から重油が流出した問題で、金子恭之国土交通相は9日の閣議後記者会見で、海上保安庁が漁業者や水産加工業者、観光業者に賠償する方針だと明らかにした。「速やかに損害査定などの対応を進める」と述べた。漁業者には今月中に水産物の被害に対する賠償をし、水産物や漁具の処分費用も海保が業者と直接契約して負担する。金子氏は「地元の皆さまに多大な迷惑をおかけしたこと