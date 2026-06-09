『SPA!デジタル写真集一ノ瀬瑠菜「るたんと甘い世界へ」』が好評発売中！発売を記念して、誌面カットを公開！ 『SPA!デジタル写真集 一ノ瀬瑠菜「るたんと甘い世界へ」』が好評発売中。リリースを記念して、誌面掲載カットが公開された。本作の撮影テーマは「セクシー赤ずきんちゃん」。表紙には色鮮やかな花柄ビキニ姿が採用され、“るたん”こと一ノ瀬瑠菜が魅せる甘く幻想的な世界観を表現している。