「セクシー赤ずきん解禁♡」一ノ瀬瑠菜、写真集発売記念でおとぎ話のヒロイン風水着で魅せるモデル級スタイル披露
『SPA!デジタル写真集 一ノ瀬瑠菜「るたんと甘い世界へ」』が好評発売中！発売を記念して、誌面カットを公開！
『SPA!デジタル写真集 一ノ瀬瑠菜「るたんと甘い世界へ」』が好評発売中。リリースを記念して、誌面掲載カットが公開された。本作の撮影テーマは「セクシー赤ずきんちゃん」。表紙には色鮮やかな花柄ビキニ姿が採用され、“るたん”こと一ノ瀬瑠菜が魅せる甘く幻想的な世界観を表現している。
赤ずきんをイメージしたメルヘンな衣装に挑戦。白いロングソックスを合わせ、露わになった太ももがファンタジーな雰囲気を引き立てる。
さらに、小鳥の髪飾りを頭にのせ、フリルの付いたブルーのビキニに身を包んだ姿は、さながら現実世界に現れたプリンセスのようだ。
長いレースを纏った異国のプリンセス風カットでは、レース越しにのぞくファッションモデル級のプロポーションと美貌で読者を魅了する。
お菓子の家を模したケーキを頬張るカットなど、まるで童話の世界に没入できるような仕上がりだ。彼女の魅力が詰まった一作をぜひチェックしてほしい。
【プロフィール】
一ノ瀬瑠菜
2007年埼玉県生まれ。「ミスマガジン2023」で読者特別賞に選ばれ、各誌の表紙を飾る。
そのほか活動の詳細は、公式インスタグラム（@ichinose_2266）やX（@ichinose_luna）で発信中
【クレジット】提供：週刊SPA!編集部 撮影／彦坂栄治 ヘアメイク／加藤志穂（ピースモンキー） スタイリング／米丸友子