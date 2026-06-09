長坂秀樹氏が推奨…球速アップのための股関節ストレッチ球速アップのための体重移動をどうスムーズに、力強く行うか――悩む投手は多い。身長168センチで150キロ超の直球を投げ、日米の独立リーグで活躍した野球塾「Perfect Pitch and Swing」代表の長坂秀樹さんは、前提として股関節の外側の柔軟性が大切だと指摘する。現ナショナルズの小笠原慎之介投手の中学生時代も指導している長坂さんが、球速向上に直結する「くの字スト